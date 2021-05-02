Сыктывкар впервые принимает Московский Пасхальный фестиваль

Фото: Александр Шапунов \ пресс-служба Московского Пасхального фестиваля

C 22 апреля по 17 мая 2021 года состоится юбилейный XX Московский Пасхальный фестиваль. Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят с концертными программами в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми, Кирове, Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Волгограде, Брянске, Нижнем Новгороде, Самаре, Альметьевске, Набережных Челнах, Челябинске, Сыктывкаре, Салехарде, Ханты-Мансийске, Владивостоке.

«Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева в Сыктывкаре пройдёт впервые и состоится 14 мая на сцене Театра оперы и балета Республики Коми в рамках торжественных и праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Коми», - прокомментировал министр культуры Коми — председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Московский Пасхальный фестиваль — это крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.

За годы существования Московского Пасхального фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты. География Фестиваля расширяется с каждым годом. На сегодняшний день Фестиваль охватил 145 городов России и 5 стран.

С первых дней проведения Московского Пасхального фестиваля были определены его социальные приоритеты – благотворительность, образование и просветительство, – которые реализуются в четырех крупных программах Фестиваля: симфонической, камерной, хоровой и звонильной.

Валерий Гергиев – один из наиболее авторитетных музыкантов мира. Талантливый дирижер, он выступает с лучшими оркестрами мира, а коллектив оркестра Мариинского театра, художественным руководителем и главным дирижером которого он является, один из старейших музыкальных коллективов России. Под руководством Валерия Гергиева коллектив оркестра завоевал славу одного из лучших оркестров мира.

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