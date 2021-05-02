В Ухте мужчина расчленил женщину и спрятал части тела в сарае

В Ухте завершено расследование убийства местной жительницы Фото: Архив "КП"

Зверское убийство произошло в поселке городского типа Водный. Мужчина расчленил тело знакомой, а после расфасовал его по разным пакетам и спрятал в сарае. О дикой истории рассказали в пресс-службе СК по РК.

Как установило следствие, в день трагедии женщина выпивала в компании трех мужчин 30, 45 и 47 лет. В какой-то момент между погибшей и 30-летний знакомым завязалась ссора, которая закончилась тем, что мужчина вонзил нож в грудь женщины. Несчастная скончалась от обильной кровопотери и повреждения внутренних органов.

Фигуранты уголовного дела даже не попытались вызвать «скорую помощь», вместо этого они придумали, как замести следы. Так, 30-летний мужчина расчленил тело женщины, а затем разные части упаковал по пакетам и захоронил в отдаленном сарае за пределами поселка. Пока мужчина «заметал» следы, его подельники украли из квартиры женщины ее мобильный телефон и планшет.

В ходе расследования 30-летний не признал вину по предъявленному обвинению, в то время, как его подельники признали вину и раскаялись в содеянном. Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу.

- Следственным отделом по Ухте завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя и двух его знакомых. 30-летний обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, ранее судимые 45-летний и 47-летний - в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Кроме того, 47-летнему инкриминирована кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - заключили в пресс-службе СК по Коми.

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