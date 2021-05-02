В Коми пьяное ДТП унесло жизнь 64-летнего мужчины

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

На трассе в Троицко-Печорском районе Коми погиб 62-летний пассажир «Москвича-412». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми. Известно, что в этот момент водитель легковушки был пьян.

Смертельная авария произошла накануне, 1 мая, на 1 км автодороги Троицко-Печорск – Якша. 64-летний водитель не справился с управлением авто и машину занесло в кювет. Сообщается, что «Москвич» несколько раз перевернулся и опрокинулся на крышу.

В ДТП погиб 62-летний пассажир отечественного авто. Как уточнили в Госавтоинспекции, он не был пристегнут ремнем безопасности. Водителю удалось выжить, но он получил серьезные травмы головы, бедра и спины. Мужчина также не был пристегнут, сообщает «Комиинформ».

По данному факту начато разбирательство. Сотрудники полиции уже выяснили, что выживший мужчина не имел права садиться за руль: у него никогда не было водительского удостоверения.

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