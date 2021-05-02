В Сосногорске загорелся гаражный бокс: потребовалась эвакуация

В пожаре никто не пострадал, сообщает МЧС Фото: Архив "КП"

Накануне в пожарно-спасательную службу города Сосногорска поступило сообщение о возгорании в боксе кирпичного гаража по улице Парковая. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут.

- Из задымленных помещений эвакуировались 3 человека. В 11:17 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, - уточнили в пресс-службе МЧС по РБ.

В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

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