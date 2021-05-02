В Коми двое мужчин получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием

За неделю сотрудниками Росгвардии Коми изъято 11 единиц оружия Фото: Архив "КП"

Два жителя Коми получили огнестрельное ранение рук из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по РК.

Первый несчастный случай произошел в Сыктывкаре. Местный житель плыл по лодке, с собой он взял охотничье ружье. В момент причаливания к берегу, лодка покачнулась, и оружие соскочило с вещей, в результате чего произошел непроизвольный выстрел, а мужчина получил ранение предплечья.

Также в результате нарушения техники безопасности с оружием ранение кисти получил житель Усть-Цилемского района. Подробности инцидента остаются не раскрыты.

В Росгвардии добавили, что за прошедшую неделю сотрудниками выявлено 20 правонарушений в области оборота оружия, изъято 11 единиц охотничьего оружия.

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