Жителей Коми призывают спасти конкурсанта из Коми на «Новой звезде»

Фото: из личного архива Максима Кравеца

Макс Кравец из Сыктывкара не смог пробиться в полуфинал песенного конкурса «Новая звезда». Однако шанс побороться за победу у певца все же есть, но для этого ему нужна помощь жителей Коми.

В последнем выпуске шоу артист исполнил всем известную песню рок-группы «Bon Jovi» - «It's my life». Жюри оценило выступление участника на 60 баллов, однако для выхода в полуфинал этого оказалось недостаточно.

Спасти конкурсанта из Коми может народное голосование. Продлится оно сегодня, 2 мая, до 23:59. Чтобы отдать свой голос за исполнителя, нужно отправить sms со словами «NZ 11» на номер 5577.

Сам Макс обратился к землякам в социальных сетях.

- Ребята, мне будет очень нужна ваша поддержка! Мне понадобятся ваши голоса, - написал он в социальных сетях.

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