МЧС: в Коми объявлено штормовое предупреждение

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В Коми разбушуется шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 22 м/с, что по шкале Бофорта соответствует значению «буря». Об опасных природных явлениях сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

- По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, до 16:00 3 мая в северных и центральных районах сохранится сильный западный ветер 9-14 м/с, местами порывами 17-22 м/с, - уточнили прогноз в ведомстве.

Также ожидается, что вечером в северных районах республики ожидается метель. А вот в отдельных южных и центральных районах до полуночи будет выть западный и юго-западный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с.

МЧС просит жителей Коми соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

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