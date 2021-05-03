На территории Усть-Вымского района обнаружена свалка ртутных ламп

На данный момент неизвестно, кто устроил свалку Фото: Архив "КП"

В Коми обнаружена опасная свалка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в поселке Жешарт найдены выброшенные отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы. Они относятся к первому классу опасности, добавили в надзорном органе.

По данному факту проводится доследственная проверка и принимается решение о возбуждении уголовного дела.

- По итогам проверки в Усть-Вымский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Коми в направлены материалы для принятия процессуального решения об уголовной ответственности неустановленного лица по статье «хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде», - заключили в прокуратуре.

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