В Коми трое мужчин устроили подпольный бизнес по продаже алкоголя

В ходе предварительного расследования изъято почти 16,7 тысяч бутылок Фото: Архив "КП"

В Ухте местные жители устроили настоящую подпольную империю по продаже нелицензированного алкоголя. По сообщению регионально прокуратуры, мужчины буквально за несколько месяцев успели продать тысячи бутылок спиртного.

- В период с января по май 2020 года осуществляли без лицензии хранение, перевозку и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции – водки известных наименований. В ходе предварительного расследования изъято почти 16,7 тысяч бутылок продукции, стоимость которой составляет более 3,8 млн рублей, - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Кроме того, двое из обвиняемых осуществили без лицензии закупку, перевозку и хранение спиртосодержащей продукции в общем объеме 1,2 тысяч литров общей стоимостью более 830 тысяч рублей.

Отметим, что двое ухтинцев ранее уже имели судимость за такое же преступление.

На данный момент уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.

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