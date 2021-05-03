Пять человек пострадало в аварии под Сыктывкаром, в их числе ребенок

Фото: pexпресс-служба ГИБДД по Коми

Под Сыктывкаром «Renault Logan» вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

Уточняется, что авария произошла на 34-м километре трассы Сыктывкар – Ухта. По предварительной версии, 57-летний водитель не справился с управлением и машину вынесло на обочину, где она перевернулась. В тот момент в салоне находилось еще четыре человека, в том числе – 10-летний ребенок.

Отмечается, что водитель и пассажиры легковушки получили серьезные травмы. По словам врачей, у школьника диагностирован ушиб грудной клетки, у 37-летнего пассажира, сидевшего рядом с ребенком, травма шеи, у водителя авто – сотрясение мозга и травма головы, у 55-летней пассажирки, сидевшей на переднем кресле, медики обнаружили перелом пальца.

Известно, что пострадала больше всего 35-летняя пассажирка. Ей понадобилась срочная госпитализация. По словам медиков, у нее диагностировано ушиб таза, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По данному факту начато разбирательство.

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