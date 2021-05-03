Сыктывкар остаётся самым заражённым коронавирусом городом

Сыктывкар удерживает пальму первенства в рейтинге самых заражённых городов региона. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми с каждым днём снижается число выявленных случаев заражения COVID-19. Согласно данным Роспотребнадзора, в республике за сутки было обнаружено всего 28 новых фактов инфицирования.

Вместе с тем, Сыктывкар удерживает пальму первенства в рейтинге самых заражённых городов региона. В столице Коми зафиксировано 15 случаев заболевания за сутки.

Всего в Коми носителями COVID-19 являются на сегодняшний день 43 353 жителя республики. Из них 901 скончался от осложнений.

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