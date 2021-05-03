В Коми появится ещё 960 новых рабочих мест

Компании планируют заниматься переработкой вторсырья, добычей полезных ископаемых, машиностроением, сельским хозяйством и другими видами деятельности. Фото: из архива "КП"

В Коми в рамках создания Арктической зоны появится 32 новых предприятия, что позволит создать дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Главы Коми. Уточняется, что речь идёт о 960 новых вакансиях.

Так, предприятия появятся в Усинске, Воркуте, Инте и Усть-Цилемском районе республики.

Компании планируют заниматься переработкой вторсырья, добычей полезных ископаемых, машиностроением, сельским хозяйством и другими видами деятельности. Больше всего рабочих мест, более пятиста, появится в Инте.

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