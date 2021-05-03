В Ухте по кладбищу бродил медведь

Хищник копошился между могилами сегодня, 3 мая, утром. Видимо, медведь вышел к людям в поисках еды после длительной спячки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ухтинском кладбище в Коми был замечен медведь. Дикое животное попало в объектив одного из местных жителей, который пришёл проведать своих усопших родных.

По его словам, хищник копошился между могилами сегодня, 3 мая, утром. Видимо, медведь вышел к людям в поисках еды после длительной спячки. По данным телеканала «День», по данному факту проводится проверка.

— Информацию передали охотоведам. Пока не будут выяснены все обстоятельства горожанам рекомендуют воздержаться от посещения кладбища, — прокомментировали случившееся в управлении ГОиЧС Ухты.

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