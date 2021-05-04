В Коми открылись четыре вакансии судей

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Квалификационная коллегия судей Коми объявила об открытии вакантных должностей.

Всего открыто четыре вакансии судей в Сыктывкаре, в том числе Эжвинском районе, а также в Печоре и Сысольском районе. В Сыктывкарский городской суд требуется судья по гражданским делам, в Эжвинский районный суд – судья по уголовным делам. Еще двое мировых судей нужны на Сосновоборский судебный участок Печоры и Сысольский судебный участок.

Документы и заявления претенденты на указанные должности предъявляют лично в квалификационную коллегию по рабочим дням по 17 мая 2021 года включительно с 09 до 17 часов (в пятницу – до 12 часов) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, д. 22, каб. № 22, тел.: (8212) 24-91-13.

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