Воркутинка перевела лжебанкирам более 400 тысяч рублей

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Жительница Воркуты 1978 года рождения, поверив лжебанкирам, за три недели лишилась более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке на протяжении трех недель звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банка и каждый раз сообщали, что аферисты пытаются списать со счета горожанки деньги и оформить на нее кредиты. Для предотвращения незаконных действий ей рекомендовали застраховать свои счета и карты и перевести деньги на «безопасный счет».

Воркутинка поверила звонившим и выполняла все их инструкции. В результате за три недели женщина перевела в общей сложности более 400 тысяч рублей. Установлено, что аферисты звонили потерпевшей с 70 телефонных номеров различных операторов связи Ростовской области и Москвы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

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