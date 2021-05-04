В Сыктывкаре пять автобусов временно изменили свои маршруты

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Со вторника, 4 мая, в Сыктывкаре временно изменится движение автобусов по пяти маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Эти изменения связано с ремонтом дороги в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Поэтому с 4 по 25 мая 2021 года по ул. Интернациональная на участке от ул. Тентюковская до ул. Орджоникидзе изменяется схема движения автобусных маршрутов:

№ 3 «Аэровокзал- с/х Пригородный» - ул.Советская - ул.Горького, ул.Кирова - ул.Кутузова - ул.Тентюковская, далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 4 «Городской автовокзал-с/х Пригородный» - ул.Орджоникидзе- ул.Кирова - ул.Кутузова - ул.Тентюковская, далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 18 «пл.Габова-СЛПК» п- ул.Коммунистической - ул.Первомайская- ул.Орджоникидзе - ул.Карла Маркса- ул.Печорская -далее по маршруту;

№ 44 «Городской автовокзал-Ул.Тентюковская» - ул.Орджоникидзе, ул.Карла Маркса - ул.Печорская - далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 55 «Ж/Д вокзал-Диагностический центр» при движении в сторону Орбиты - ул.Интернациональной - ул.Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул.Печорская- ул.Энгельса (заезд в детскую поликлинику № 3)- ул.Энгельса- ул.Печорская - далее по маршруту.

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