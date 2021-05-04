В Коми поймали 59 пьяных водителей: один из них устроил смертельное ДТП

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За выходные и праздничные дни в Коми отстранили от управления транспортными средствами 59 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Больше всего нетрезвых водителей выявили в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Сосногорске.

– Пьяный водитель за рулем − очевидная угроза жизни и здоровью для всех участников дорожного движения, – подчеркнули в полиции.

Так, 1 мая в Троицко-Печорском районе пьяный мужчина 1957 года рождения ехал за рулем автомобиля «Москвич 412». На первом километре автодороги Троицко-Печорск – Якша водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет, после чего опрокинулась. В результате ДТП пассажир «Москвича» скончался до приезда скорой. В МВД добавили, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

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