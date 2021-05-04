В Воркуте горел подъезд: эвакуировались 22 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 3 мая, в Воркуте горел подъезд многоэтажного дома, оттуда эвакуировались 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Суворова. В одном из многоэтажных домов загорелся подъезд. К тому времени из здания эвакуировались 22 человека, а сотрудники МЧС спасали жильцов из задымленного подъезда. Огонь удалось потушить за 25 минут. Пламя уничтожило санки и три коляски. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

На месте происшествия работали четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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