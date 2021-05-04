В Коми два брата заплатят крупный штраф за грабеж собственной бабушки

Злоумышленники похитили у старушки почти 21 тысячу рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сыктывкаре родные братья ограбили собственную бабушку, за что и были наказаны - решением суда мужчины обязаны заплатить крупные штрафы.

Преступление

25 января 2021 года военнослужащий одной из воинских частей, находясь в отпуске по месту жительства в Сыктывкаре, договорился с братом тайно похитить принадлежащие их бабушке деньги. Мужчины решили перевести бабушкины кровные с ее счета на счет знакомого, который даже и не был в курсе преступной "операции".

Братья прибыли к бабушке: один остался ждать в подъезде, второй зашел в квартиру бабушки, взял ее мобильный телефон и банковскую карту, достал из телефона потерпевшей сим-карту и вышел в подъезд.

Тут же, в подъезде, мужчины поместили сим-карту бабушки в телефон и через приложение «Сбербанк Онлайн» вошел в личный кабинет бабушки, пароль для которого был автоматически выслан на абонентский номер последней.

Фигуранты провели операции по переводу денег на сумму 20 000 рублей, причинив бабушке, с учетом удержанной за операции комиссии, ущерб на сумму 20 840 рублей. Деньгами братья распорядились по своему усмотрению.

Наказание

В суде мужчины признали свою вину, возместили бабушке ущерб, извинились и раскаялись.

Смягчающими обстоятельствами судом признаны добровольное возмещение имущественного и морального вреда потерпевшей, а также наличие у одного из братьев малолетнего ребенка.

Суд также пришел к выводу о возможности не назначать осужденному военнослужащему дополнительное наказание в виде лишения воинского звания в соответствии со статьей 48 УК РФ.

Приговором военного суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей и 105 000 рублей соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил.

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