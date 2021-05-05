В среду в Коми обещают дождь и мокрый снег

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В среду, 5 мая, в Коми будет облачно с прояснениями, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Днем в Коми ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В республике пройдет дождь и мокрый снег. На крайнем северо-востоке будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер, в южных районах с переходом на юго-западный и западный. Его скорость составит 7-12 м/с, днем на северо-востоке порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла, местами в северных районах -1...+4, а в Воркуте -2...+3 градуса.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми ожидается небольшой дождь и мокрый снег. В городе ожидается ветер переменных направлений со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 6-8 градусов.

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