Сторож из Ухты оштрафован за угон служебной машины, будучи нетрезвым

Сторож решил воспользоваться автомашиной предприятия, хотя у него разрешения на пользование служебным транспортом не было. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Жителю Ухты 1980 года рождения, совершившему угон служебного автотранспорта, вынесен приговор, сообщает Объединённая пресс-служба судов Коми.

Мужчина работал сторожем на одном из предприятий Ухты. Днем 1 января 2021 года сторож так же был на работе и, видимо, в честь праздника выпил. Как вдруг обнаружил, что у него закончились сигареты и еда.

На улице было холодно, ближайший магазин - далеко. Сторож решил воспользоваться автомашиной предприятия, хотя у него разрешения на пользование служебным транспортом не было. Он взял ключи и на машине предприятия поехал в ближайший магазин. Тут и был остановлен нарядом ГИБДД.

Ранее подсудимый вел исключительно добропорядочный образ жизни, не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, поэтому Ухтинский городской суд Республики Коми назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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