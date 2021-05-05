За сутки на дорогах Коми сбили двух женщин

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 4 мая, на дорогах Коми произошли две аварии, в которых пострадали две женщины-пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, первая авария произошла в 12:05. Водитель 1988 года рождения за рулем Opel Corsa ехал задним ходом с прилегающей территории дома №12 по улице Горького. Иномарка сбила женщину 1935 года рождения, которая шла позади по проезжей части. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы, ссадины и гематома затылка. Госпитализация пенсионерке не потребовалась.

Вторая авария произошла в Сыктывкаре в 18:06. Водитель 1970 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21113 по улице Старовского. Напротив дома №57 по улице Коммунистическая он сбил женщину 1987 года рождения. Она переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану теменной области головы. Как передает БНК, женщина попала в больницу.

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