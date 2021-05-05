Воркутинец решил заработать на бирже и отдал мошенникам 2,5 миллиона

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

В Воркуте у местного жителя 1976 года рождения под предлогом оказания брокерских услуг по купле-продаже акций похитили 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Воркутинец нашел сайт одной из популярных бирж, о которой были хорошие отзывы. Платформа предлагала инвестировать денежные средстве для получения дохода через куплю-продажу акций различных предприятий. Перед тем, как делать ставки, мужчина выбрал себе брокера. Под его руководством он в течение нескольких дней перечислял на сайт через онлайн-банк денежные средства. На них виртуальный помощник должен был закупить акции. Общая сумма вложений воркутинца достигла 2,5 миллиона рублей, 400 тысяч рублей из которых – личные сбережения, остальное – кредитные средства.

Однако северянин потерял все эти деньги и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. О подобных фактах мошенничества воркутинец знал.

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