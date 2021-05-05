В Сыктывкаре правоохранители проверяют сообщение о маньяке

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре правоохранительные органы проверяют сообщение о маньяке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В социальных сетях сыктывкарцы рассказали, что в районе школы №21 появился маньяк. 30 апреля он напал на девушку.

– Высокий, рост около 190, сильный, молодой, глаза стеклянные. Ведет себя нагло, следит за детьми возле детских площадок, затем следует за жертвой в подъезд, – говорится в сообщении.

30 апреля злоумышленник по ул.Карла Маркса, 176 выследил жертву и зашел с ней в подъезд. Когда она входила в квартиру, он попытался ее схватить. Завершить задуманное мужчина не смог, так как девушке помогли.

На данный момент материалы по факту произошедшего находятся в полиции, организована проверка. Сотрудники полиции установили личность мужчины, им оказался 37-летний сыктывкарец. В настоящее время он задержан в административном прядке. По данным правоохранителей, пострадавшей является 23-летняя местная жительница. Как передает «Комиинформ», следователи инициировали вопрос о передаче материалов в СК.

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