Упавший кирпич в заброшенном здании Сыктывкара стал причиной серьезной травмы ребенка

Сейчас подросток в больнице. Фото: из архива "КП"

Бригада Центра медицины катастроф Коми доставила в Республиканскую детскую клиническую больницу 14-летнего мальчика. В конце апреля подросток отправился с другими детьми в заброшенное многоэтажное здание, расположенное около школы №33 в местечке Лесозавод. Там на него упал кирпич.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в отделение нейрохирургии Коми республиканской детской клинической больницы.

Похожая ситуация сложилась в Ухте. Рядом со школой №13 в микрорайоне "Аэропорт" находится заброшенная постройка, где каждый день собираются подростки, сообщает "Комиинформ".

По словам ухтинки, ее ребенок скоро пойдет в эту школу, и поэтому она опасается за безопасность будущего первоклассника и других детей.

"А если произойдет несчастный случай? Почему нельзя разобрать эту недостроенную школу и пустить кирпичи в дело?", - обеспокоена ухтинка.

В администрации Ухты сообщили, что в настоящее время проходит организационная работа по демонтажу четырехэтажного здания, находящегося на территории школы №13. Ориентировочные сроки выполнения работ по разбору здания - ноябрь 2022 года.

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