Упавший кирпич в заброшенном здании Сыктывкара стал причиной серьезной травмы ребенка

Сейчас подросток в больнице.
Фото: из архива "КП"
Бригада Центра медицины катастроф Коми доставила в Республиканскую детскую клиническую больницу 14-летнего мальчика. В конце апреля подросток отправился с другими детьми в заброшенное многоэтажное здание, расположенное около школы №33 в местечке Лесозавод. Там на него упал кирпич.
Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в отделение нейрохирургии Коми республиканской детской клинической больницы.
Похожая ситуация сложилась в Ухте. Рядом со школой №13 в микрорайоне "Аэропорт" находится заброшенная постройка, где каждый день собираются подростки, сообщает "Комиинформ".
По словам ухтинки, ее ребенок скоро пойдет в эту школу, и поэтому она опасается за безопасность будущего первоклассника и других детей.
"А если произойдет несчастный случай? Почему нельзя разобрать эту недостроенную школу и пустить кирпичи в дело?", - обеспокоена ухтинка.
В администрации Ухты сообщили, что в настоящее время проходит организационная работа по демонтажу четырехэтажного здания, находящегося на территории школы №13. Ориентировочные сроки выполнения работ по разбору здания - ноябрь 2022 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страшно подумать, что было бы, если бы местные не услышали крики девочки
В Коми участковый спас ребенка из ледяной воды (подробности)