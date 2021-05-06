До уголовной ответственности: в Коми вступили новые правила сбора ягод, грибов и березового сока

В России вступили в силу два приказа Минприроды. Фото: Екатерина САВЕНКО

В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов, передает агентство «Росбалт».

Что можно

Разрешается собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см. За нарушение правил предполагается штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Как можно

Для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет. Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу.

Что нельзя

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.

КСТАТИ

В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

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