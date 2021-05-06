Из-за приступа водитель автобуса врезался в дом в Сыктывкаре

Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 6 мая, в Сыктывкаре пассажирский автобус съехал с дороги и протаранил жилой дом. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По его словам, автобус №4 ехал по своему маршруту. Около 8.40 у водителя случился приступ, он потерял концентрацию, съехал с дороги и врезался в дом №36 по улице Кутузова. В результате ДТП никто не пострадал. Водителю вызвали скорую помощь, однако он оклемался самостоятельно. Как передает PG11.ru, подробности происшествия уточняются.

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