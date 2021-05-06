Выплату в 10 тысяч семьям школьников и дошкольников Коми начислят до 17 августа

Выплаты поступят в августе – перед началом нового учебного года. Фото: из архива "КП"

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет должны быть проведены до 17 августа. Это следует из поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Когда выплатят

— Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа, — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства 5 мая.

Выплаты поступят в августе – перед началом нового учебного года. Таким образом государство окажет помощь россиянам для подготовки детей к школе.

Кому выплатят

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на ребенка положена родителям детей школьного возраста, а также семьям, где дети в 2021 году пойдут в первый класс. Все они должны являться гражданами России.

Как оформить

Оформить получение выплаты на первоклассников можно с августа 2021 года на сайте Госуслуги или через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого на базе портала Госуслуги будет работать сервер, как это было с предыдущими «путинские» выплатами. С его помощью можно легко оформить выплаты на детей в 10 тысяч рублей на ребенка.

В электронную форму заявления надо внести паспортные данные первоклассника, номер СНИЛС. Также понадобятся паспортные данные и контактная информация родителя-заявителя и реквизиты банковского счета.

ВАЖНО!

Родителям школьников, которые уже получали «путинские» пособия на детей, сумма будет зачислены автоматически.

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