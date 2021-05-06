В Коми труженики тыла и дети войны получат выплаты ко Дню Победы

На эти цели из бюджета республики направлено около 92 миллионов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Коми выплаты ко Дню Победы получат более 2,2 тысяч тружеников тыла и около 28,4 тысяч детей войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Размеры праздничных выплат этим категориям ветеранов по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба были увеличены в 3 раза – до 3000 рублей каждая. Средства уже направлены получателям. Для этого им никуда не нужно было обращаться.

– В этом году выплаты к празднику 9 Мая перечислены 2212 проживающим в республике труженикам тыла и 28445 нашим землякам старшего поколения, которые относятся к категории «дети войны», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день республиканские выплаты ко Дню Победы уже доставлены практически всем ветеранам-получателям. На эти цели из бюджета республики направлено около 92 миллионов рублей – более 6,6 млн рублей на обеспечение выплаты ко Дню Победы труженикам тыла и более 85,3 миллиона рублей на предоставление праздничной выплаты детям войны.

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