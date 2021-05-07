В Ухте житель Таджикистана получил срок за покупку наркотиков в «мороженице»

Злоумышленник преступный умысел не довел до конца. Фото: из архива "КП"

Ухтинским городским судом Коми вынесен приговор в отношении ранее судимого гражданина Таджикистана, прибывшего в Ухту «на заработки» с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере на территории Ухты.

В августе 2019 года проживающий в Екатеринбурге 27-летний фигурант уголовного дела, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств на территории Ухты, договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства, которое будет направлено из Санкт-Петербурга в Ухту почтовым отправлением «Почта России» в целях конспирации в виде электробытового устройства «мороженица», внутри корпуса которого будет спрятано наркотическое средство в особо крупном размере.

При доставлении курьером заказанной посылки с наркотическим средством подсудимый в Ухте был задержан сотрудниками ОМВД России, тем самым не доведя до конца свой преступный умысел.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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