За семь минут на дорогах Коми пострадали двое пассажиров

Фото: ГИБДД по Коми

В четверг, 6 мая, в Коми произошло два ДТП, в результате которых пострадали двое пассажиров. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, первая авария произошла около 14.37 в Ухте. «Фиат» выезжал с прилегающей территории дома №4 по улице Западной. Водитель не уступил дорогу и врезался в «Ладу». В результате ДТП пострадал отечественного авто 1994 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

Через семь минут в Сысольском районе произошло второе ДТП. «Лада» ехала по улице Советской в Визинге. На трассе Чебоксары – Сыктывкар водитель не уступил дорогу и врезался в «Хендай». В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» 1972 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

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