В Коми живут 79 ветеранов Великой Отечественной войны

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На сегодняшний день в Республике Коми проживает 79 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

В Коми также живут 27 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Средний размер пенсии инвалидов и участников ВОВ составляет 51 386,34 рубля. Кроме пенсий, ветераны получают ежемесячные денежные выплаты: 4 378,49 рубля (участники ВОВ) и 5 838,02 рубля (инвалиды ВОВ), а также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей.

Средний размер пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», составляет 46 092,65 руб. (размер ежемесячной денежной выплаты – 3 212,04 рубля, дополнительного ежемесячного материального обеспечения – 500 рублей).

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