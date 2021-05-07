Администрацию Троицко-Печорска обязали обустроить уличное освещение

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Суд удовлетворил иск прокурора Троицко-Печорского района обязать местную администрацию обустроить уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что на некоторых улицах райцентра отсутствовало освещение. При этом на части улиц имелись столбы, однако светильники были не исправны. По итогам проверки прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Троицко-Печорска привести уличное освещение в соответствие требованиям ГОСТ. Исковое заявление удовлетворено, решение суда в законную силу не вступило.

В иске шла речь об улице Кедровой, Пыстина, Нагорной, Совхозной, Набережной, Парменской и в переулке Почтовом.

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