В Сыктывкаре подросток на самодельном картинге врезался в Volkswagen

Фото ГИБДД Сыктывкара

В пятницу, 7 мая, в Сыктывкаре подросток 2006 года рождения на самодельном картинге столкнулся с Volkswagen Touareg. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла на улице Красная гора. Volkswagen Touareg под управлением водителя 1982 года рождения и самодельным картингом под управлением двигались попутно в сторону Заводской. В какой-то момент транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель картинга. Он получил ушиб спинки носа, а также перелом пальцев левой стопы.

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