Сыктывкарские врачи спасают воркутинку, на которую выбросили дверь с третьего этажа

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Пострадавшую от падения двери воркутинку доставили в реанимацию Коми республиканской больницы. Лечением женщины занимаются сыктывкарские нейрохирурги и реаниматологи. После восстановления пациентке понадобится пластический хирург.

Трагедия произошла 1 мая у дома № 6 по улице Народной в воркутинском поселке Северный. Работники местной коммунальной службы разбирали пустующие квартиры, выбрасывая мусор на улицу. В это же время 35-летняя Юлия Сухоплюева вышла на улицу вместе с восьмилетним ребенком. На женщину с третьего этажа упала металлическая дверь. Пострадавшую госпитализировали.

Родные разместили просьбу о помощи на странице главы Коми Владимира Уйбы в социальной сети «ВКонтакте», так как переживали, что ей нужен нейрохирург, которого в Воркуте нет.

В Минздраве Коми БНК сообщили, что воркутинка доставлена в Коми республиканскую клиническую больницу. Она находится в отделении реанимации, к лечению привлечены реаниматологи по стабилизации состояния, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и ЛОР врачи.

После восстановления, при необходимости, пациентку могут отвезти в один из федеральных центров пластической хирургии, отметил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК России — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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