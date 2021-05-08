В Коми открыта навигация по рекам Ухта и Ижма

Рыбаки уже стартовали.

Навигация для плавания на маломерных судах по рекам Ухта и Ижма открыта в соответствии с постановления правительства Республики Коми, сообщает Сосногорский участок центра ГИМС главного управления МЧС региона.

При эксплуатации маломерных судов необходимо соблюдать основные правила, то есть нормы снабжения маломерного судна должны соответствовать нормам, указанным в судовом билете, не превышать нормы грузоподъёмности и пассажировместимости. Судоводители должны исключить употребление алкогольных напитков при управлении маломерным судном, напоминает ведомство.

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