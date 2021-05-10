В Сыктывкаре заложили первый кирпич будущих золотых соборных ворот

Фото: мэрия Сыктывкара

Торжественная церемония прошла 9 мая на месте строительства новых ворот у Свято-Стефановского кафедрального собора. Центральные ворота будут предназначены для заезда автомобилей и большегрузной техники. Их планируется построить к празднованию 100-летия Республики Коми в августе этого года.

«Сегодня мы отмечаем День Победы, День памяти Святителя Стефана, епископа Пермского и праздник уверения апостола Фомы. Сердечно благодарю власти Республики Коми, которые помогли построить Владимирский храм и колокольню, а сейчас мы завершаем храмовый комплекс строительством золотых ворот», – отметил архиепископ Питирим.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отметила, что рядом запланировано благоустройство бульвара вдоль улицы Свободы и выставили на голосование проект по преобразованию Соборной площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды.

На сегодня на месте будущих врат заложен фундамент. Помимо этого, на заключительном этапе находится строительство звонницы Свято-Стефановского собора и крестильный храм князя Святого равноапостольного Владимира.

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