Жители Коми смогут получить налоговый вычет без декларации

Фото: архив КП

С 20 мая россиянам станет проще получить некоторые налоговые вычеты, сообщают на сайте Госдумы РФ.

Речь идет об имущественных (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционных (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете).

Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты с налоговой будут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения, вступающие в силу с 1 мая 2021 года

Мы собрались список изменений, которые коснутся каждого (подробности)