Жительница Коми лишилась части пенсии за научную деятельность

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Жительница Сыктывкара обратились в суд с иском к местному Управлению Пенсионного фонда РФ. Она «потеряла» индексацию пенсии с 1 октября 2020 года.

В сентябре 2020 года истец была уволена с основного места работы, а в январе 2021 года выяснилось, что ее пенсия не проиндексирована. Выяснилось, что это связано с наличием договора, заключенного между нею и юридическим лицом.

Однако доходы за 2020 год по указанному договору истец не получала, отказ в индексации пенсии считает незаконным, поскольку другого дохода не имеет, заработную плату не получает, в связи с этим к числу работающих пенсионеров не относится.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что истец с января 2007 года являлась получателем пенсии по старости. В сентябре 2020 года она была уволена, однако в феврале 2019 года между истцом и юридическим лицом был заключен договор о выполнении работ в рамках занятий научной деятельностью сроком на три года. С 2019 года данное юридическое лицо как страхователь ежемесячно представляло в органы пенсионного фонда сведения об истце как о застрахованном лице.

Суд пришел к выводу, что действующее законодательство связывает выплату пенсий работающим пенсионерам без учета индексации. Уточнение такого факта производится по сведениям учета, а не по признаку наличия либо отсутствия у пенсионера официального дохода.

Суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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