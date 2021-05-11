В Коми на дне колодца найдено тело мужчины

В Троицко-Печорском районе в колодце утонул местный житель Фото: Архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах оборвалась жизнь 42-летнего жителя Троицко-Печорского района. Мужчина утонул в колодце в поселке Русаново.

Информация о гибели поступила спасателям от очевидцев. Тело нашел местный житель, который в тот день пошел за водой. Мужчина сразу же позвонил в полицию и рассказал о страшной находке. На место экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Тело погибшего извлечь сразу не удалось, так как край колодца был еще во льду, а глубина составляла шесть метров. Специалисты попробовали спуститься по лестнице, однако ее длины не хватило, и было принято решение использовать альпинистское снаряжение.

Как стало известно, в день трагедии мужчина был сильно пьян. Проблемы с алкоголем у погибшего были на постоянной основе.

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