Жителя Прилузья будут судить за кражу 6 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Прилузском районе 24-летнего местного жителя обвиняют в краже 5,7 тысячи рублей со счета женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в селе Слудка. Фигурант воспользовался случайно полученной информацией о доступе к банковскому счету местной жительницы. С помощью услуги мобильного банка злоумышленник похитил с ее счета 5,7 тысячи рублей. Вину в содеянном молодой человек признал, однако ущерб потерпевшей не возместил. Уголовное дело направлено в Прилузский районный суд.

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