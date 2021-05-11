Стала известна судьба пропавшего в лесу 32-летнего жителя Коми

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В майские праздники в Ухте пропал 32-летний местный житель. Мужчина ушел в лес и не вернулся. На его поиски были брошены силы регионального спецотряда спасателей.

Поиски пропавшего велись на первых дачах, а также в лесном массиве, однако результата они не дали. К счастью, все обошлось благополучно: ухтинец сам вышел к людям.

По его словам, он услышал сигнальные звуки и шел на них. Через некоторое время он уже был в безопасности.

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