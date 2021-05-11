В Сыктывкаре женщина зарезала своего молодого возлюбленного

Жительница Эжвинского района подозревается в убийстве сожителя Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре задержали жительницу Эжвы, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает Следком республики.

Известно, что кровавая драма развернулась в комнате малосемейного общежития по улице Мира. Пара выпивала и в какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора. В ходе конфликта 49-летняя женщина нанесла 37-летнему потерпевшему многочисленные удары ножом, в том числе в область шеи, головы и груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемой, которая признала вину в совершенном преступлении, предъявлено обвинение. В отношении нее по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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