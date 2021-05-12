В Коми в одной из квартир найдено бездыханное тело мужчины

Выяснилось, что мужчина подавился куском мяса Фото: Архив "КП"

В Инте обнаружено тело 65-летнего мужчины в собственной квартире. По предварительной версии, интинец погиб от удушья. О трагическом случае сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на собственный источник в СК по Инте.

Известно, что в день смерти мужчина находился дома один. Его тело нашел его друг, который пришел проведать пенсионера. В комнате работал телевизор, а сам интинец лежал без признаков жизни на диване. Мужчина сразу же позвонил в «скорую» и полицейским, однако спасти интинца уже не удалось: было слишком поздно.

Судебно-медицинская экспертиза покажет, что причиной смерти стала асфиксия, вызванная перекрытием дыхательных путей. Оказалось, что мужчина подавился едой. Известно, что погибшим является знаменитым в городе музыкантом.

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