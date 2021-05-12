В Сыктывкаре пропал 9-летний школьник

Сыктывкарские спасатели и полиция искали 9-летнего школьника Фото: Архив "КП"

Накануне в Сыктывкаре ушел из дома и не вернулся 9-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС. Известно, что ребенок отправился на занятия в 21-ую школу и не пришел домой к родителям.

На поиски школьника были брошены силы спасателей и полиции. Особенно тщательно проверялся Октябрьский район города. В ориентировке указывалось, что мальчик был в школьной форме.

Уж ближе к глубокой ночи полицейская машина заметила ребенка, подходящего под ориентировку. Оказалось, ребенок просто бродил по улицам Сыктывкара, не захотев идти домой. Позже выяснилось, что семья школьника неблагополучная. Сейчас он передан родителям.

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