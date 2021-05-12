Владимир Уйба оказался внизу рейтинга влияния глав регионов России

Владимир Уйба потерял несколько позиций Фото: архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба потерял несколько позиций в рейтинге влияния руководителей регионов России. Теперь он опустился на 64-ую строчку топа (-3 позиции) из 85 возможных. Об этом свидетельствуют данные Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

- Получивший широкий резонанс публичный конфликт с депутатом Госсовета Коми от КПРФ Олегом Михайловым способствует ослаблению позиций главы республики Владимира Уйбы, - говорится в исследовании.

Тройка лидеров с « очень сильным влиянием» неизменна. Первое место снова занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй позиции находится глава Чечни Рамзан Кадыров. Тройку замыкает президент Татарстана Рустам Минниханов.

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