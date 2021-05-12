Выпавшего из окна 3-летнего малыша из Воркуты вернули родителям

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В Воркуте выписали 3-летнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки. На выписку ребенка пришел его отец, который, к слову, в день несчастного случая был пьян и не уследил за мальчиком.

Напомним, инцидент произошел на улице Суворова несколько недель назад. Упавшего ребенка обнаружил прохожий в сугробе, он и вызвал полицию и «скорую помощь». Все это время за ребенком следили местные врачи.

- Пока ребенка забрал отец. Семью навестят сотрудники органов опеки, теперь ее будут держать на контроле и органы опеки, и ОПДН, - цитирует слова Минздрава БНК.

Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия. В МВД России по Коми сообщили, что проверка пока продолжается.

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