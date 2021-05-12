В Печоре собака помогла раскрыть кражу кабеля с предприятия

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Печоре служебная собака помогла раскрыть кражу кабеля с территории одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился охранник фирмы, располагающейся в одном из населенных пунктов Печорского района. Он сообщил, что злоумышленники похитили с огороженной территории 350 метров кабеля. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

– На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в составе которой была кинолог Екатерина Попова со своим питомцем – немецкой овчаркой по кличке Астин, – отметили в МВД.

Собака взяла след и привела полицейских к местной котельной. Выяснилось, что к краже причастны двое ее работников: мужчины 1985 и 1972 годов рождения. Они проникли на огороженную территорию предприятия, демонтировали и вынесли кабель. Задержанные рассказали, что обожгли кабель в печи в котельной, а затем продали неизвестному.

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