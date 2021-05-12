В Коми священник освятили личные автомобили сотрудников ФСИН

Фото: пресс-служба ФСИН

В Коми освятили служебные и личные авто сотрудников ФСИН, сообщает пресс-служба. Обряд провел отец Александр (Минин).

Водители служебных автомобилей для проведения обряда ранним утром припарковали их в ряд на площадке перед зданием Управления и по просьбе священнослужителя открыли все двери и капоты. После чего отец Александр провел чин освящения транспорта: прочитал молитвы, совершил каждение (окурил автомобили ладаном) и окропил их святой водой, пожелав всем водителям и пассажирам безопасных поездок и исправности автотранспорта.

Отметим, что в этот же день были освящены грузовые автомобили и автобусы, бронетранспортер отдела специального назначения, а также личный автотранспорт сотрудников на территории центральной автомобильной базы УФСИН.

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