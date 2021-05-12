В Коми пять детей стали жертвами изнасилований

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За 4 месяца 2021 года в Коми снизилось число убийств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Так, в регионе зарегистрировано 18 убийств и покушений на них (для сравнения - в 2020 их было 22), а также 5 (в 2020 - 15) фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Отмечается, что раскрываемость 100-процентная, как и в прошлом году.

Наибольшее количество убийств зарегистрировано в Сыктывкаре и Печоре. Большинство из преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Также в отчетном периоде зарегистрировано 7 изнасилований и покушений на них и 14 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. Пять из указанных преступлений совершено в отношении несовершеннолетних. Последний показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2020 на два случая.

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